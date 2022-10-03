الشاهين: أدعو السيدات لإجراء الفحص الذاتي كل شهر إضافة لفحص «الماموغرام» مرة كل عام



أطلقت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) فعاليات حملة التوعية بسرطان الثدي هذا العام تحت عنوان «صحتك تاج» برعاية وزير الصحة د.خالد السعيد وتستمر على مدى شهر أكتوبر الجاري.



ودعا رئيس مجلس إدارة الحملة د.خالد الصالح، في المؤتمر الصحافي الذي عقد بهذه المناسبة، الامهات والنساء عموما للاهتمام بالفحص الدوري الذي أثبت أهميته للكشف المبكر للاصابة بالورم، لافتا الى أن التشخيص المبكر ينقذ الحياة.



وأوضح د.الصالح أن سرطان الثدي من السرطانات القابلة للشفاء في حال اكتشافه بمراحله الأولى وذلك باستخدام أفضل الوسائل الفعالة وهو فحص الماموغرام في سن الـ 40 وما فوق لتجنب أي تأخير في حالة وجود أي تغيرات غير طبيعية لديها، لافتا الى أن ثقافة الوعي لدى النساء أدت لارتفاع نسب الشفاء لأكثر من 90% دون الحاجة لإزالة العضو المصاب في أغلب الحالات لدى السيدات المصابات بالمراحل الأولى والتي يحقق فيها العلاج نتائج إيجابية.



وأفاد بأن سرطان الثدي هو الاكثر انتشارا بين السيدات محتلا المركز الأول بعدد الإصابات عالميا والتي بلغت عام 2020 حوالي 3ر2 مليون حالة وفق منظمة الصحة العالمية.



وبين أن هذا العدد يمثل نسبة 24.2% من مجموع الأورام لدى النساء في العالم، مشيرا إلى أن هذا النوع من السرطانات احتل المركز الأول في الإصابة لدى النساء في الكويت.



وذكر د.الصالح أنه حسب سجل السرطان بمركز الكويت لمكافحة السرطان لعام 2018 فقد بلغ عدد الإصابات بسرطان الثدي بين الكويتيات وغير الكويتيات 640 حالة إذ بلغت نسبة الإصابة بين الكويتيات 41.2% ونسبة 38.5% لغير الكويتيات.



ونوه بنتائج دراسة حديثة قامت بها د.ايمان العوضي ود.اماني الباسمي اشارت الى ارتفاع نسبة الشفاء من 68.3% الى 75.2% من عام 2000 الى عام 2015.



ولفت الى زيادة عدد الحالات سرطان الثدي من 45 حالة لكل 100 ألف نسمة الى 58 لكل 100 الف نسمة في نفس الفترة مما يستدعي مزيدا من الجهد في برامج التوعية والكشف المبكر.



بدورها، قالت عضو مجلس الإدارة ومسؤولة الحملة د.حصة الشاهين خلال المؤتمر إن الشراكة المجتمعية من أهم الوسائل لنشر الوعي الصحي على أوسع نطاق، موضحة أن الشراكة مع الجمعية الكويتية التطوعية النسائية لتنمية وخدمة المجتمع على مدى أعوام تعكس أهمية الدور الكبير في دعم الجانب الصحي للمرأة.



وأشارت الى مشاركة الجمعية بعدد من الفعاليات باستخدام سيارة حملة «كان» للتوعية «العيادة المتنقلة» بمشاركة طاقم طبي وإداري لتدريب السيدات على الفحص الذاتي وتوعيتهن بأهم العلامات الأولية لاكتشاف الورم.



ونوهت بالدور المهم للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في دعم الحملة من خلال إقامة عدد من المعارض في المجمعات التجارية والجامعات وغيرها من الأماكن، داعية السيدات الى ضرورة عمل الفحص الذاتي كل شهر بالإضافة لفحص «الماموغرام» مرة كل عام.