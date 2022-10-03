استقبل رئيس هيئة الشارقة للكتاب في مقر الهيئة بالشارقة أحمد بن ركاض العامري، القنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية مون بيونغ جون، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين الشارقة والمدن الكورية الجنوبية، والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثقافي المشترك.



وبحث العامري خلال لقائه بالقنصل الكوري مشاركة الشارقة ضيف شرف على «معرض سيئول الدولي للكتاب» 2023 والاستعدادات التي تعمل عليها الهيئة لإعداد أجندة ثقافية ومتكاملة للمشاركة في هذا الحدث الثقافي الدولي البارز، وإبراز ريادة مشروع الإمارة الثقافي بعد الإعلان عن اختيار الشارقة لتمثيل الثقافة الإماراتية والعربية أمام الجمهور الكوري والآسيوي في المعرض.



وبحث الجانبان ترسيخ التعاون الثقافي وتبادل الخبرات في مجال الارتقاء بصناعة وتسويق الكتاب وتنسيق مشاريع الترجمة بين «هيئة الشارقة للكتاب» والهيئات النظيرة لها في كوريا الجنوبية، وتعزيز الصلات بين الناشرين والمبدعين العرب والكوريين الجنوبيين وفتح الأبواب أمامهم للمشاركة في المعارض والمهرجانات.



وتحدث رئيس هيئة الشارقة للكتاب أمام الوفد الكوري حول ما تتيحه الهيئة عبر أنشطتها المختلفة من منصات لعرض المشاريع الثقافية في مجالات النشر والصناعات الإبداعية، وجهودها في إبراز التجارب الأدبية والمعرفية من خلال «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، و«مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، والمؤتمرات التي تنظمها للناشرين، بما يسهم في تطوير أعمالهم واستكشاف أسواق وفرص جديدة.



وقال العامري «تملك كوريا الجنوبية إرثا تاريخا ثقافيا وحضاريا كبيرا، يسعدنا في «هيئة الشارقة للكتاب» أن نمد جسور التواصل بينها وبين مشروع الشارقة الثقافي، لتطوير علاقات مثمرة بين المبدعين وصناع الكتاب والناشرين في الإمارات والمنطقة ونظرائهم الكوريين، فنحن في الهيئة نجسد رؤية صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تعزيز التعاون الثقافي مع دول العالم، التي نتقاسم معها القيم والرسائل والتطلعات».



وأضاف العامري: تمثل زيارة الوفد الكوري لمقر هيئة الشارقة للكتاب استكمالا لعلاقات متواصلة وجهود عمل مشتركة قادتها الشارقة منذ عقود، حيث كنا الممثلين الوحيدين للثقافة العربية في معرض «معرض سيئول الدولي للكتاب»، وفي المقابل كان «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، هو النافذة التي تطل منها حركة النشر الكورية على المنطقة العربية.



بدوره، أكد مون بيونغ جون، القنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية، أن كوريا الجنوبية تربطها علاقات متينة مع إمارة الشارقة، عززتها رؤية الشارقة الثقافية، ودورها في تقديم نموذج كبير لفتح أفق الحوار والتواصل مع مختلف حضارات العالم، وقال: نحن سعداء باستضافة الإمارة ضيف شرف «معرض سيئول الدولي للكتاب» 2023، ونحن مؤمنون بأن هذه الاستضافة تشكل خطوة نوعية وفرصة كبيرة لتعزيز العلاقات مع الثقافة العربية من بوابة الشارقة.