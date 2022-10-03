اسامة ابو السعود



تنفيذاً لرؤية الدولة في تنشيط مناخ الاستثمار ودعـم دولـة الكويت كمركز مالي واستثماري بالمنطقة وتحسين بيئة الأعمال أعلن معالي وزير العدل ووزير دولة لشئون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية المستشار جمال الجلاوي، عن بدء العمل بالخدمة الاختيارية بنظام الوكالات المقدمة باللغتين العربية والانجليزية لمن يرغب في ذلك وبذات الرسوم المقررة علـى الوكالة باللغة العربية،

واضاف وزير العدل انه " سوف يتيح هذا النظام للمراجعين الحصـول علـى الوكالات باللغتين في آن واحـد اختيارياً في حال الرغبة في استخدامها خارج الكويت أو لمن لا يجيد اللغة العربية، مما سوف يكـون لـه أثر إيجابي في جذب الاستثمار والتسهيل على جمهـور المتعاملين مع الوزارة ورفع تصنيف دولة الكويت في المؤشرات الدولية.