استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح اليوم، على التوالي معالي رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم و رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون، وذلك ضمن إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.