twitter facebook whatsapp viber telegram email ولي العهد يستقبل رئيسي مجلس الأمة السابقين الغانم والسعدون في إطار المشاورات التقليدية لتشكيل الحكومة الجديدة الاثنين 2022/10/3 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 964 A+ A- استمع سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد خلال استقباله رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون وخلال استقبال سموه لرئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح اليوم، على التوالي معالي رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم و رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون، وذلك ضمن إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.