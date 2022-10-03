وجه الأطباء في الولايات المتحدة رسالة للأمريكيين الذين سئموا من تلقي اللقاحات من بينهم كبار السن نصت على ضرورة تلقي لقاح الإنفلونزا هذا الخريف من أجل الحصول على حصانة إضافية من الأمراض الشائعة .

وأفادت وكالة أنباء /أسوشيتيد برس/ الأمريكية أن العديد من الأطباء الأمريكيين حذروا من عودة تفشي الإنفلونزا مرة أخرى رغم تراجعها بشكل كبير خلال جائحة فيروس كورونا؛ حيث قال ريتشارد ويبي، أخصائي الإنفلونزا في مستشفى "سانت جود" لأبحاث الأطفال في مدينة ممفيس: اننا على يقين من أن الانفلونزا قد عادت هذا العام، رغم اننا دخلنا العام الماضي بدون أن نعرف ما إذا كانت الأنفلونزا موجودة أم لا.

وأوصى ويبي باستخدام لقاحات الإنفلونزا السنوية بدءًا من الأطفال البالغين من العمر 6 أشهر، مع تحذيرات بأن المرض يصبح أكثر خطورة بالنسبة للأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكبر والأطفال الصغار والحوامل والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية معينة، بما في ذلك أمراض القلب والرئة .

وأكد أطباء، حسبما أبرزت "أسوشيتيد برس"، انه مع تقدم الناس في السن، لا يستجيب جهاز المناعة لديهم بنفس القوة للتطعيم القياسي ضد الإنفلونزا. ولكن في هذا العام، يتم حث الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكبر على الحصول على نوع خاص من الحماية الإضافية.

من جانبه، قال الدكتور أندرو بيكوس من كلية "جونز هوبكنز بلومبرج" للصحة العامة: إن أستراليا شهدت للتو أسوأ موسم إنفلونزا لها منذ خمس سنوات، وما يحدث في فصل الشتاء في نصف الكرة الجنوبي غالبًا ما ينذر بما يمكن أن تتوقعه البلدان الشمالية..وأضاف: أن الناس قد يتخلون إلى حد كبير عن اتخاذ تدابير الوقاية والتباعد التي ساعدت في وقت سابق من وباء كورونا على منع انتشار أمراض الجهاز التنفسي الأخرى مثل الأنفلونزا..الأمر الذي يُشكل خطرًا على الأطفال الصغار بشكل خاص الذين ربما لم يكونوا تعرضوا كثيرًا أو نهائيًا لفيروسات الإنفلونزا قبل هذا الموسم " .

وحذر الدكتور جيسون نيولاند، اخصائي أمراض الأطفال المعدية بجامعة واشنطن في سانت لويس، من أن "هذا العام سيكون لدينا موسم إنفلونزا حقيقي كما رأيناه قبل الوباء"، بحسب قوله..وقال: إن مستشفيات الأطفال تشهد بالفعل ارتفاعًا مبكرًا غير معتاد في التهابات الجهاز التنفسي الأخرى بما في ذلك الفيروس التنفسي المخلوي، ما ينذر باحتمالات تفشي الإنفلونزا في وقت أبكر من المعتاد كما حدث في أستراليا.

كذلك، دعت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بسرعة تلقي لقاح الأنفلونزا بحلول نهاية أكتوبر الجاري، لكنها أكدت أنه يمكن إعطاؤه في أي وقت خلال موسم الأنفلونزا..مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تتوقع توزيع 173 مليون إلى 183 مليون جرعة لقاح هذا العام..وأكدت إمكانية تلقي لقاح الإنفلونزا ومُعززات كورونا في نفس الوقت.