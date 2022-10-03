الشايع: المتبرعون والداعمون هم شركاء مسيرة الخير وصناعة النجاح

تعتزم جمعية الصفا الخيرية الإنسانية تنظيم رحلتها الثانية عشرة لمتبرعيها وداعميها الكرام؛ للمشاركة في افتتاح مشاريعها النوعية التي ستدشنها في جمهورية قيرغيزيا في الفترة من 6 -12 أكتوبر الجاري.

وفي هذا الصدد أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية الإنسانية محمد الشايع عن شكره لعموم المحسنين والمحسنات الذين كانوا خير داعم في تنفيذ هذه المشاريع المتميزة على الصعيد المحلي والعالمي، ليحصدوا في هذه الأيام الجميلة ثمرة عطائهم، ويشاركوننا فرحة هذا الإنجاز، فرحين مسرورين بفضل الله، مبيناً أن "الصفا الإنسانية" تحرص على إشراك المتبرعين في افتتاح مشاريعهم ومعاينتها على أرض الواقع؛ تعزيزا لشفافية العمل الخيري الكويتي، وأن دور المتبرعين لا يقتصر على المساهمة والتبرع بل هم شركاء مسيرة الخير والنجاح.

وأكد الشايع أن الكويت باتت نموذجا يحتذى به في العمل الإنساني على المستوى العالمي، وأن ما تنفذه من مشاريع نوعية كبرى يعزز مكانة وريادة العمل الخيري الكويتي؛ لاسيما أن الجمعيات الخيرية الكويتية باتت علامة بارزة في العمل الخيري والإنساني والتنمية المستدامة.

وبين أن "الصفا الإنسانية" ستفتتح في هذه الرحلة مشاريع متميزة ومن أبرزها: افتتاح القرى النموذجية المتكاملة للأرامل والأيتام والمدارس النموذجية والمستشفيات التخصصية والمساجد ومراكز تحفيظ القرآن الكريم ومشاغل الخياطة إلى غير ذلك من المشاريع النوعية المتميزة في جمهورية قيرغيزيا.

وفي الختام شكر الشايع عموم المحسنين والمحسنات والمشايخ والناشطين ووسائل الإعلام على دعمهم مسيرة الخير والعطاء في جمعية الصفا الإنسانية، داعياً الباري جل وعلا أن يتقبل منهم هذه الأعمال بأحسن القبول وأن يجعلها في موازين حسناتكم يوم القيامة.