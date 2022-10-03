توفيت عن عمر يناهز 75 عاماً الممثلة والناشطة ساشين ليتلفيذر المنتمية إلى السكان الأميركيين الأصليين والتي قوبلت عام 1973 بصيحات الاستهجان خلال احتفال توزيع جوائز الأوسكار عندما رفضت تسلّم جائزة نيابة عن الممثل مارلون براندو، بحسب ما أعلنت الأحد أكاديمية فنون السينما وعلومها.

ونقلت الأكاديمية عن ليتلفيذر في التغريدة التي أعلنت فيها عبر تويتر وفاتها قولها "عندما أرحل ، تذكروا دائماً أنكم، في كل مرة تدافعون فيها عن حقيقتكم، تُبقون صوتي وأصوات أممنا وشعوبنا حية".

وكانت الأكاديمية أقامت قبل أسبوعين احتفالاً في متحفها الجديد في لوس أنجليس كرّمت فيه ليتلفيذر واعتذرت منها علناً عن المعاملة التي لقيتها خلال احتفال توزيع جوائز الأوسكار قبل 50 عاماً.

وكانت ليتلفيذر المنتمية إلى شعبَي أباتشي وياكي، قوبلت بالسخرية خلال احتفال توزيع جوائز الأوسكار عام 1973، وهو الأول نُقل تلفزيونياً إلى العالم كله، عندما شرحت سبب امتناع مارلون براندو، الذي لم يحضر الاحتفال شخصياً، عن قبول تسلّم أوسكار أفضل ممثل عن فيلم "ذي غادفاذر" (العرّاب").

وطلب براندو يومها من ليتلفيذر رفض تسلّم الجائزة نيابة عنه احتجاجاً على معاملة هوليوود للأميركيين الأصليين.

وقالت الممثلة خلال الاحتفال التكريمي لها في متحف الأوسكار أنها صعدت قبل 50 إلى مسرح الأوسكار "باعتزاز وكرامة وشجاعة وتواضع". وأضافت "كنت أعلم أن عليّ قول الحقيقة. بعض الناس يمكن أن يتقبلوها، وآخرون لن يستطيعوا ذلك".

ووروت ليتلفيذر أن عناصر الأمن في أمسية الأوسكار تلك منعوا نجم أفلام الويسترن المخضرم جون واين من الاعتداء عليها جسدياً لدى مغادرتها المسرح.

وبعد تلك الحادثة، وجدت الممثلة التي كانت عضواً في نقابة السينمائيين المحترفين، صعوبة في الحصول على عقود في هوليوود، بسبب تلقي مديري اختبارات الأداء تعليمات بعدم اختيارها.