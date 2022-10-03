كشفت هيئة الإحصاء في الدنمارك في تقرير لها اليوم الاثنين أن جائحة كورونا كلفت البلاد أكثر من مئة مليار كورونة.

وأشار التقرير إلى أن الدنمارك أنفقت حوالى 120 مليار كرونة (8ر15 مليار دولار) منذ بدء الجائحة عام 2020، حتى الربع الأول من العام الجاري. وشكلت الأموال المخصصة للهيئات الصحية، التي غطت تكاليف التطعيم والاختبارات والعلاج، 28% من هذا المبلغ.

ومثلت المساعدات للشركات 68% من النفقات.

ومقارنة بالدول الأخرى، اعتمدت الدنمارك، التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة، بشدة على إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس في مراحل الوباء المبكرة. وكلفت هذه الاختبارات حوالى 8ر17 مليار كرونة أو أكثر من نصف النفقات الصحية المسجلة.

وكلف برنامج التطعيمات في الدنمارك 4ر6 مليار كرونة.