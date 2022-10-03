تنطلق في إمارة الشارقة بالإمارات بعد غد الاربعاء فعاليات الدورة العاشرة من ملتقى الشارقة للخط العربي الذي يعد الحدث الأكبر بالمنطقة الذي يهتم بإبراز جماليات فن الخط العربي.

وقال مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، مدير الملتقى محمد إبراهيم القصير إن الملتقى يعرض في دورته الحالية 718 عملا فنيا لـ231 فنانا من مختلف دول العالم، وينظم 219 فعالية من معارض، وورش فنيّة، ومحاضرات، وندوات، تستضيفها دائرة الثقافة مع أكثر من 20 جهةً ومؤسّسةً في الشارقة.

وأضاف القصير ، لوكالة الأنباء الإلمانية (د.ب.أ) اليوم الإثنين أن "ملتقى الشارقة للخط في دورته الجديدة يهدف لتأسيس لحدث فني عالمي تحتضنه إمارة الشارقة التي أصبحت مركزا ثقافيا وفنيا للكثير من المبدعين حول العالم، وداعما لفناني الخط العربي عبر توفير كافة متطلباتهم الإبداعية".

وأشار إلى أن الدورة الجديدة تضم 29 معرضا لـ 231 فنانا يمثلون 27 دولة منها الإمارات، والكويت، والعراق، وسوريا، والسعودية، ومصر، والجزائر، وكندا، وتركيا، والأردن، والهند، وباكستان، وليبيا، وإيران، وأندونيسيا، وتونس، وجزر القمر، واليابان، والنرويج، وغيرها من الدول.

وأوضح القصير أن الفنانين المشاركين يقدمون 718 عملا فنيا من تجهيزات، وحروفيات، وجداريات، ولوحات في الخط الأصيل والزخرفة الإسلامية، والخطوط الحديثة والمعاصرة، تعرض في متحف الشارقة للخط، ومتحف الشارقة للفنون، وجمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية.

وذكر أنه سيتم تنظيم 156 ورشة فنية من فنانين ومتخصصين وأساتذة في الخط من خارج الإمارات، ومنها "ورشة الأشكال الهندسية في إخراج العمل الخطي"، و"ورشة تنسيق السطر بخط النسخ"، و"ورشة الحروفية"، كذلك سيتم تقديم 14 عرضا مرئيا لتجارب خطية متنوعة".

ولفت القصير إلى أن الدورة العاشرة من ملتقى الشارقة للخط تقام هذا العام تحت شعار "ارتقاء"، حيث تبحث عن محتوى جديد وطرح إبداعي متجدد، مشيرا إلى أن الملتقى يهدف لتقريب فناني العالم من روح الخط العربي، مستندا كل منهم إلى اجتهاده وثقافته وأقترابه من هذا الإرث الجمالي والحضاري التاريخي.

وتستمر فعاليات الدورة العاشرة للملتقى إلى نهاية الشهر المقبل في ساحة الخط في قلب الشارقة، ومتحف الشارقة للفنون، وبيت الحكمة، وجامعة الشارقة.

ويخصص الملتقى جوائز تقديرية للأعمال المتميزة المشاركة في الحدث، وتشمل الجائزة الكبرى، وثلاث جوائز للاتجاه "الأصيل"، وثلاث جوائز للفنون الخطية الحديثة والمعاصرة، بالإضافة إلى جائزة لجنة التحكيم الخاصة بالخطاط الإماراتي.