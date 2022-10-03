كشفت دراسة طبية في البرازيل عن أن الإصابة بفيروس كورونا تؤثر بشكل كبير على خلايا مخ الإنسان.

وذكرت الدراسة- التي نشرت نتائجها، اليوم، في دورية "بناس" البرازيلية الطبية، وشارك فيها مجموعات من الباحثين من جامعة "كامبيناس" وجامعة "ساو باولو"- أن الإصابة الفيروسية بـ"كوفيد-19" تؤثر على خلايا دماغية تسمى الخلايا النجمية، وهي خلايا صغيرة نجمية الشكل، تنتشر في نسيج الجهاز العصبي المركزي للإنسان، وهي التي تلعب دورا أساسيا في أداء وظائف مهمة للمخ مثل الذاكرة والانتباه والإدراك والقدرة اللغوية.

وكشف الباحثون المشاركون في هذه الدراسة أيضا أن 81 متطوعا ممن عانوا من إصابة بسيطة لفيروس كورونا قد خضعوا لفحوصات الرنين المغناطيسي على المخ بعد مرور 60 يوما على الإصابة؛ حيث كشفت الفحوصات عن أن ثلث المتطوعين يعانون من أعراض عصبية ومن بينها الصداع (بنسبة 40 بالمائة)، الإرهاق بنسبة (40 بالمائة)، وتغيرات في الذاكرة (بنسبة 30 بالمائة)، والأرق (بنسبة 28 بالمائة)، وفقدان حاسة الشم (بنسبة 28 بالمائة)، والاكتئاب (بنسبة 20 بالمائة)، وفقدان حاسة التذوق (بنسبة 16 بالمائة)، بالإضافة إلى الإحساس بفقدان التوازن