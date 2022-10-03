تعمل تايلاند بشكل متزايد على إنهاء قواعد الدخول الصارمة الرامية إلى خفض انتشار فيروس كورونا. وقريبا لن يتعين حتى على السياح المصابين سوى الالتزام بإرشادات بسيطة قليلة ليتم السماح لهم بدخول البلاد.

وقرر المسؤولون التايلانديون تبسيط قواعد الدخول أكثر اعتبارا من الأول من تشرين الأول/أكتوبر فصاعدا، حيث لن يتحتم على الزوار إظهار شهادة تطعيم ضد كوفيد19- أو اختبار سلبي في المطار، بحسب ما نقلته صحيفة بانكوك بوست عن وزير الصحة أنوتين شارنفيراكول.

وبالإضافة لذلك، قرر مسؤولون في اجتماع للجنة الوطنية للأمراض المعدية أن هؤلاء المصابين بالفيروس ولديهم أعراض خفيفة فقط ليسوا مضطرين لعزل أنفسهم، بحسب التقرير.

وفي المقابل، يكفي أن يرتدي المصابون كمامات واتباع إرشادات التباعد الاجتماعي، بحسب القواعد الجديدة، التي يتعين أن يقرها مركز أزمة كوفيد19- التايلاندي .

ويأتي الإعلان فيما تتراجع أرقام الإصابات باطراد في الوجهة السياحية الشهيرة، وفي وقت تحاول فيه تايلاند إنعاش قطاع السياحة المهم بشدة وجذب المزيد من الزوار إلى البلاد.