ذكرت صحيفة (ليفربول كوم) الإنجليزية، أن نجاح نادي ليفربول في تجديد التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح ضمنت بقاء أحد أفضل لاعبي الجناح الأيمن في النادي حتى 2025، لكن تغيير مركزه في بعض الأحيان قد يوفر دفعة قوية للريدز ويظهر نسخة جديدة منه أكثر تفوقا.

وأوضحت الصحيفة - في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني،أنه مع عدم حصول ليفربول على أفضل نتيجة من محمد صلاح هذا الموسم، يمكن أن يساعد تعديل بسيط في مركزه في الكشف عن نسخة جديدة من النجم المصري التي تفوقت من قبل.

وأضافت "أن النتائج المحبطة لليفربول ضد إيفرتون وبرايتون أظهرت أن الريدز فشل في نشر لاعبه الرئيسي في المناطق الصحيحة هذا الموسم، وقد يعني ذلك نشر صلاح في كثير من الأحيان كمهاجم".

وأشارت الصحيفة إلى أن وتيرة صلاح لا مثيل لها ، ومع قدرة حركته على إجبار الدفاعات على الانتشار بشكل أعمق، هناك مساحة أكبر لأمثال لويس دياز وهارفي إليوت للاختراق داخل المرمى.

ولفتت إلى أن هذا قد يثير تساؤلات حول المكان الذي يناسب داروين نونيز، الذي كلف ليفربول مبلغًا أوليًا قدره 64 مليون جنيه إسترليني لضمه في الصيف الماضي، لكن نظرا لسجل المدير الفني يورجن كلوب في تطوير المهاجمين، فإنه حتما سيتخذ القرار الجيد.

ورأت أن نونيز سيظل يمثل ميزة أساسية في مساعدة ليفربول على تحقيق الانتصارات ضد الفرق الأكثر استغلالًا بالعرضيات، لكن من غير المرجح أن يكون أفضل اختيار في كل مباراة هذا الموسم.

واختتمت الصحيفة قائلة "إن صلاح، الذي يتمتع بسجل حافل بالإعجاب عندما يتم نشره بشكل مركزي، يمكن أن يوفر التفوق الذي كان مفقودًا في بعض الأحيان".