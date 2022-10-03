حصد الفيلم المغربي القصير (مداد أخير) للمخرج يزيد القادري جائزة "بترا لأفضل فيلم متكامل" بالدورة العاشرة لمهرجان الأردن الدولي للأفلام التي أسدل الستار عليها كما حصل الفيلم على جائزتي بترا لأفضل إخراج وأفضل سيناريو.

وفاز الأردني محمد الإبراهيمي بجائزة بترا لأفضل ممثل عن دوره في فيلم (الدفينة) فيما حصلت الإيطالية صابرينا كامبانيا على جائزة بترا لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم (ذاكرة).

وحصل فيلم (على طريق الحرير) من أوزبكستان على جائزة أفضل إضاءة وتصوير فيما حصل الفيلم الصيني (جادة وحيوية) على جائزة أفضل مونتاج بينما رأت لجنة التحكيم حجب جائزة بترا لأفضل موسيقى.

وكان المهرجان الذي انطلق في 28 سبتمبر أيلول قد عرض 27 فيلما محليا وعربيا وأجنبيا من بينها 15 فيلما داخل المسابقة من الأردن وأفغانستان وروسيا وأوكرانيا وبولندا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا والمغرب وتونس ومصر والمكسيك وأوزباكستان والصين وكندا.

وكرم المهرجان في حفل الختام، بالمركز الثقافي الملكي، المخرج والباحث الفلسطيني رائد دزدار وكذلك لجنة التحكيم التي تشكلت برئاسة المخرج المصري خيري بشارة، وعضوية علي الربيعات عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة اليرموك، وكاتب السيناريو والمخرج الأردني عامر غرايبة.