أغلقت السلطات في هانوي أحد أشهر المعالم السياحية الشهيرة في المدينة لأسباب تتعلق بالسلامة، بعدما صدم قطار سائحا من كوريا الجنوبية في المنطقة الشهيرة بالتقاط الصور السيلفي المعروفة باسم "شارع القطارات".

ووصفت وسائل الإعلام المحلية الواقعة "بشبه مأساة "، وتردد أن السائح عبر أحد حواجز السلامة لالتقاط صورة قبل أن يصطدم بقطار يتحرك ببطء. وتردد ان الشخص نهض وغادر المنطقة مصابا بجروح طفيفة.

وفي الطريق الذي يبلغ طوله نحو مئتي متر في وسط هانوي، تسير القاطرات على طول خط سكة حديد يمضي على نحو خطر بالقرب من المباني السكنية التي تحول الكثير منها إلى مقاهي وحانات ومتاجر هدايا تذكارية.

تأتي الواقعة بعدما أغلقت السلطات الفيتنامية المقاهي الواقعة على طول المقصد السياحي الشهير في 15 أيلول/سبتمبر، ووضعت حواجز شرطية لمنع السياح من التقاط الصور السيلفي من الزيارة.

ومازال الكثير من السياح ليسوا على دراية بأحدث عملية غلق، ويستمرون في التكدس عند الحواجز الشرطية في المنطقة لأخذ نظرة على أي قطار وهو يمر.

وجذبت إثارة رؤية القطارات تمضي على بعد سنتيمترات قليلة -أو التقاط صور على القضبان الحديدية لإنزالها على تطبيق إنستجرام- مئات الآلاف من الزوار في عامي 2018 و2019، مما حول المنطقة إلى نقطة شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولكن السلطات الفيتنامية في تشرين الأول/أكتوبر 2019 أغلقت المنطقة بشكل مفاجئ أمام السياح، مستشهدة بإفراط السياحة والتهديد الذي تشكله المنطقة على الحياة الإنسانية.

وفي عام 2019، استقبلت الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا 18 مليون سائح دولي بينما دخل أكثر من 4ر1مليون سائح أجنبي فقط البلاد في الأشهر التسعة الأولى من .2022