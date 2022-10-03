أعلنت شركة "كوينبيز جلوبال" لتبادل العملات الرقمية المشفرة أنها تعكف على حل مشكلة منعت الشركة من إتمام معاملات مع حسابات بنوك أمريكية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشركة وهى منصة لتبادل العملات الرقمية المشفرة قولها في بيان "نحن الآن غير قادرين على قبول مدفوعات أو القيام بعمليات سحب من حسابات البنوك الأمريكية. فريقنا يدرك هذه المشكلة ويعمل على إعادة كل شيء إلى طبيعته في أسرع وقت ممكن".

وبعد أكثر من ساعة، قالت الشركة إنه تم تحديد المشكلة ويجرى القيام بحلها.

وأضافت "كوينبيز جلوبال" أن أصحاب الحسابات لا يزال بإمكانهم استخدام بطاقة ائتمان أو حساب "باي بال" للقيام بعمليات شراء مباشرة.