كشف رئيس الوزراء (الوزير الأول) الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الإثنين، عن أن الحكومة قدمت دعما ماليا للديوان المهني الوطني للحبوب تجاوز 5ر6 مليار دولار سنتي 2021 و2022، لتعزيز المخزون الوطني من الحبوب.

وقال عبد الرحمن، خلال تقديمه بيان السياسة العامة للحكومة أمام أعضاء مجلس النواب (المجلس الشعبي الوطني)، إن هذا المسعى يندرج ضمن "نظرة استباقية"، وعملا بتوجيهات الرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القاضية بضرورة توفير مخزون استراتيجي من المواد الغذائية، خاصة القمح، في مواجهة الوضعية التي تعرفها الأسواق الدولية.

وأكد بن عبد الرحمن، أن فائض الميزان التجاري لبلاده بلغ 14 مليار دولار نهاية آب/اغسطس الماضي مقابل عجز قدر بـ 6ر10 مليار دولار نهاية 2020 ، فيما انتقلت الصادرات خارج المحروقات من 61ر2 مليار دولار نهاية 2021 إلى أربعة مليار دولار في آب/ أغسطس الماضي.

وتجاوزت قيمة الميزانية السنوية المخصصة للتحويلات الاجتماعية المباشرة والضمنية معا نحو 36 مليار دولار، فيما فاق الانفاق الضريبي في السنتين الماضيتين ثلاثة مليار دولار.