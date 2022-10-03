أظهرت بيانات مكتب الاحصاء الاتحادي في سويسرا انخفاض معدل التضخم بصورة غير متوقعة في شهر أيلول/سبتمبر الماضي ، بعد ارتفاعه لأعلى مستوى منذ 29 عاما خلال شهر آب/أغسطس الماضي.

وقد ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3ر3% على أساس سنوي في أيلول/سبتمبر الماضي، مقارنة بارتفاعها بنسبة 5ر3% في آب/أغسطس الماضي. وكان الاقتصاديون قد توقعوا بقاء معدل التضخم عند 5ر3%.

وارتفعت تكاليف النقل بنسبة 2ر9% على أساس سنوي في أيلول/سبتمبر الماضي، والملابس والأحذية بنسبة 2ر4%. وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 9ر2% مقارنة بالعام الماضي.

وتراجعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 2ر0% في أيلول/سبتمبر الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة 3ر0% في آب/أغسطس الماضي. ويعد هذا أول تراجع لاسعار المستهلكين منذ تسعة أشهر.

ويرجع الانخفاض الشهري للاسعار الشهر الماضي إلى تراجع أسعار الوقود وزيت التدفئة والفنادق.