تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بإنعاش صناعة السياحة الوافدة التي عانت بسبب جائحة كوفيد19-، من خلال وضع هدف جديد يتمثل في زيادة إجمالي إنفاق السائحين الأجانب إلى أكثر من خمسة تريليونات ين (35 مليار دولار) سنويا.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، أن كيشيدا قال، في خطاب سياسي في بداية جلسة غير عادية للبرلمان، إن الحكومة ستستفيد من الانخفاض السريع لقيمة الين الياباني، مع تعهدها بمواصلة تخفيف القيود الحدودية للحد من انتشار فيروس كوفيد.19-

وأدى ضعف الين إلى ارتفاع أسعار الواردات، لكن رئيس الوزراء أعرب عن استعداده لمعالجة ارتفاع تكاليف الطاقة، والتزم بخطوات "غير مسبوقة" لتخفيف العبء عن الأسر والشركات.

وفي ظل معاناة الشعب من ارتفاع تكلفة المعيشة، قال كيشيدا إن حكومته تخطط لتشجيع زيادة الأجور من خلال استثمار تريليون ين خلال خمسة أعوام في تنمية الموارد البشرية في القطاعات الواعدة.

وأضاف كيشيدا: "سنبذل قصارى جهدنا لمحاربة ارتفاع الأسعار وبالتأكيد سنتمكن من إنعاش اقتصاد" اليابان ذات الموارد المحدودة.

وعُقدت جلسة البرلمان غير العادية في ظل تراجع التأييد العام لحكومة كيشيدا بسبب قراره غير الشعبي بتنظيم جنازة رسمية مثيرة للجدل لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي، الذي اغتيل في تموز/يوليو الماضي.