مريم بندق



اليوم أكمل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في منصبه 60 يوما، حيث أقسم اليمين الدستورية أمام القيادة السياسية في 2 أغسطس الماضي.



وخلال هذه المدة الزمنية القصيرة، حققت رئاسته لمجلس الوزراء 10 إنجازات، وقد أفرد مركز التواصل الحكومي ڤيديو استعرض فيه المجالات التي تحققت فيها هذه الإنجازات والتي تضمنت:



1 ـ إصدار مراسيم ضرورة بالتصويت عبر البطاقة المدنية وإضافة المناطق الجديدة والتي حققت نتائج حقيقية وواقعية من خلال انتخابات نزيهة لتصحيح المسار.



2 ـ التعليم، منها مشروع إعداد مدارس الأفق وتطوير الإدارة المدرسية في مراحل التعليم العام.



3 ـ الإسكان، حيث تنازلت وزارة الدفاع عن أراضي شمال وجنوب البلاد وتكليف مجلس الوزراء لجهات مختصة بإعداد تقرير عن الأراضي المملوكة للدولة والتي يمكن ان تخصص للمشاريع الإسكانية.



4 ـ الأمن العام وتكليف وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات للتعامل مع ظاهرة العنف والمشاجرات.



5 ـ دعم إجراءات مكافحة الفساد وتكليفات بمتابعة القوانين ذات الصلة مع مجلس الأمة والعمل على استعجالها وتحديث بيانات المشمولين بالكشف عن الذمة المالية.



6 ـ المشاريع التنموية، حيث تم الطلب من الوزير المختص تفعيل إجراءات مشروع مدينة الحرير تنفيذيا وإجرائيا وقانونيا، ومشاريع الجزر والبنية التحتية لجسر الشيخ جابر الأحمد.



7 ـ دعم الاقتصاد الوطني المتمثل في ترجمة الجهات المختصة رؤيتها المستقبلية لاستغلال القسائم الصناعية وصولا إلى تحقيق المنفعة العامة ودعم الاقتصاد الوطني.



8 ـ المحافظة على المباني التراثية ومباشرة الأعمال الإنشائية والفنية لمشروع القرية التراثية.



9 ـ المشاريع الترفيهية وتطوير مشروع تطوير جزيرة فيلكا وتوقيع عقد مشروع «وينتر وندرلاند الكويت» والذي سيتم افتتاحه في حديقة الشعب، والمشروع الترويحي في جسر جابر واستغلال الموقع المخصص لهيئة الزراعة كمنتزه ترفيهي، والاستعجال في تنفيذ المدينة الترفيهية.



10 ـ تواصل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح مع المواطنين من خلال جولات ميدانية على المرافق الحكومية ورصد نقاط الضعف ومعالجة بعضها بتوجيهات فورية وأخرى بقرارات صريحة وسريعة، ما انعكس بشكل إيجابي على دوران حركة العمل على مستوى جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.