

أكدت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدثة الرسمية بالهيئة العامة للبيئة شيخة الإبراهيم أن الهيئة العامة للبيئة تعتبر أول جهة حكومية طبقت نظام الساعة المرنة، حيث تتيح للموظف إثبات الحضور قبل أو بعد بداية الدوام الرسمي ومن ثم تعويض ذلك بنهاية الدوام الرسمي وبواقع ساعة واحدة في اليوم، وذلك بناء على تعليمات مدير عام الهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله الأحمد، حيث كان الداعم الأكبر لهذا المقترح والذي من شأنه خدمة موظفي الهيئة، ويصب في مصلحة العمل.



وأشارت الإبراهيم إلى أن نظام الساعة المرنة يعد من النظم الإدارية الواجب توافرها لتهيئة الأجواء المناسبة للموظفين والمساهمة في زيادة إنتاجيتهم، ومن شأن هذا النظام توفير الوقت المناسب للموظفين لإنجاز معاملاتهم بالفترة الصباحية وقضاء احتياجات الأسرة من جانب آخر مما يزيد من إنتاجيتهم للعمل، إضافة إلى ذلك تخفيف الازدحام المروري الذي تشهده الطرق يوميا مع بداية العام الدراسي الجديد ونظرا لبدء العمل في الجهات الحكومية بوقت واحد.



وتابعت: ان النظام المرن سيخفف جزاءات التأخير على الموظفين، الأمر الذي سينعكس إيجابيا على إنتاجيتهم في مقر عملهم.

كما حثت الجهات الحكومية على العمل على نقل هذه التجربة لجهاتهم، ليستفيد منها كل موظفي الدولة.