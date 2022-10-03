42.5 من السيولة لسهم «بيتك».. وأسهمه الجديدة تتداول بعد غد



شريف حمدي



استعادت البورصة الكويتية توازنها مع عودة الزخم الشرائي خاصة على الأسهم القيادية التي تسببت في تراجع لافت في جلسة امس، واكتست جميع المؤشرات باللون الأخضر، حيث طالت عمليات الشراء الأسهم المتوسطة والصغيرة في السوق الرئيسي.



وشجعت الأسعار الحالية كثيرا من المتعاملين على الشراء بعد تراجع الأسعار لمستويات مغرية خاصة والسوق على أعتاب إفصاحات النتائج المالية للشركات المدرجة بالربع الثالث للعام الحالي وسط توقعات بأن تأتي النتائج مرضية للمساهمين على غرار النصف الأول الذي ارتفعت فيه الأرباح بنسبة 25% مقارنة بالفترة ذاتها من 2021.



وارتفعت القيمة السوقية لبورصة الكويت امس بنحو 382 مليون دينار بنسبة 0.8% ليصل إجمالي القيمة إلى 44.67 مليار دينار ارتفاعا من 44.28 مليار دينار من امس، لتعوض هذه المكاسب جزءا من الخسائر الكبيرة التي لحقت بالقيمة السوقية في جلسة افتتاح الأسبوع والتي تجاوزت 1.2 مليار دينار.



وبدأت الجلسة امس بمواصلة التراجع الذي أنهت به جلسة امس، ولكن سرعان ما بدأت عمليات الشراء القوية تسيطر على مجريات الأمور خاصة بالسوق الأول الذي كان محط اهتمام أغلب المتعاملين خاصة الأسهم القيادية مثل «زين» و«أجيليتي» و«صناعات» إلى جانب سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) الذي استأثر كعادته في الجلسات الأخيرة على النصيب الأكبر من اهتمام المتداولين بعد استحواذه على غالبية اسهم البنك الأهلي المتحد البحرين، علما أن الأسهم الجديدة لـ «بيتك» سيتم تداولها بعد غد في جلسة الخميس الموافق 6 الجاري.



وشهدت السيولة المتدفقة للسوق ارتفاعا بنسبة 7% ببلوغها 56.9 مليون دينار ارتفاعا من 53.1 مليون دينار أول من امس، حظي سهم بيتك منها على 24.2 مليون دينار تعادل 42.5% من الإجمالي، كما ارتفعت احجام التداول بنسبة 2.5% بتداول 174 مليون سهم ارتفاعا من 170 مليون سهم تصدرها بيتك ايضا بـ 30.3 مليون سهم.



وقاد قطاع الاتصالات تحركات السوق امس بشكل لافت، إذ تصدر الاتصالات 9 قطاعات اكتست باللون الأخضر بنسبة 3.2%، وجاء الإقبال على أسهم القطاع في اتجاه مغاير لما شهده أول من امس من تراجعات تصدر بها القطاعات التي قادت السوق للتراجع اللافت.



وارتفعت اليوم القيمة السعرية لأسهم 74 شركة مقابل تراجع قيمة اسهم 42 شركة، ولم يتم تداول اسهم 10 شركات، فيما لم يجر التداول على اسهم 31 شركة مدرجة في قطاعات متنوعة.



وارتفع مؤشر السوق الأول بنهاية جلسة امس بنسبة 0.8% بمكاسب 60.9 نقطة ليصل إلى 7797 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.2% بإضافة 60.5 نقطة ليصل المؤشر إلى 5284 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.86% بمكاسب بلغت 59.6 نقطة ليصل إلى 6981 نقطة.