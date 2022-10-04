يستمر بنك بوبيان في التعاون المشترك مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، حيث اختتم الدورة التدريبية الثالثة لمجموعة من موظفي مؤسسة الكويت للتقدم العلمي KFAS وذلك من خلال برنامج Lean Management Program بهدف التأثير الإيجابي على تطوير آلية العمل وتسريعها.



وتم اختتام الدورة بتكريم موظفي KFAS المشاركين في الدورة التدريبية من قبل الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفـــيـــة الشخصية والرقمية عبدالله التويجري والرئـيـــس التـنـفـيـذي للعمليات عبدالله المحري ومدير عام مجموعة الموارد البشرية عادل الحماد إلى جانب المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.خالد الفاضل ومدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتقييم عبدالله ابو قماشة.



وتعليقا على ذلك، قال مساعد المدير العام لإدارة التغيير والتطوير في بنك بوبيان عبدالله الحسينان: مع اختتام الدورة التدريبية الثالثة بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تبرز أهمية الشراكة وتبادل الخبرات بين القطاعين والتي تهدف إلى كيفية تبسيط الإجراءات والخطوات وتقليص الدورة المستندية.



وأوضح أن Lean Management Program هو أسلوب ومنهجية للتحسين، يركز على تقليل الخطوات ذات القيمة غير المضافة وتحسين العمليات الإنتاجية، حيث يرى الممارسون لتطبيق lean أنه إذا لم تتم مراجعة تلك الخطوات، فإن معظم العمليات الإنتاجية ستكون ذات قيمة غير مضافة.



وأشار إلى أن الدورة التدريبية قد أقيمت تحت إشراف فريق إدارة التطوير المستمر في بنك بوبيان واستمرت لثلاثة أيام شهدت مشاركة 15 موظفا من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وتم من خلالها تناول أفضل أساليب التطوير ورفع مستوى الأداء من خلال تقنيات الحد من الوقت المستغرق للإجراءات والتركيز على تطويرها.



وأوضح الحسينان أن بنك بوبيان مستمر في استكمال استراتيجية الشراكات والتعاون مع جهات ومؤسسات كويتية مؤثرة في سوق العمل مثل KFAS، والتي من خلالها يسعى إلى تطوير بيئة العمل الداخلية للإدارات المختلفة القائمة على الإبداع والابتكار والارتقاء بمنظومة المؤسسات الإدارية بجانب ضبط الجودة.