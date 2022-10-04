أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن أسماء الفائزين في حساب «الرابح»، حيث فاز 30 عميلا بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار كويتي وذلك عن الأسبوع الثاني والثالث والرابع لشهر سبتمبر 2022.



والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: عبداللطيف جبر الشريعان، سالم محمود الشيباني، مشاري فهد المطيري، سعد محل الضفيري، هيا صالح البراهيم، أحمد عبداللطيف الابراهيم، طارق يوسف العميري، نوفه مانع العجمي، خالد علي الدوسري، فهد جاسم السنافي، عوده محمد البشيتي، حمد مطلق العنزي، عبدالرحيم محمود عبدالقادر، محسن بدر السبيعي، عبدالعزيز جمال القناعي، أسماء ماجد المسباح، سعاد ماجد الزيادي، هنادي خليفة الشحومي، أحمد زبار الفضلي، صفيناز عبدالعزيز محمد، عماد صالح الحسن، راشد ناصر الهاجري، مرزوقه طرقي العنزي، مريم نعمان المتروك، عواطف ابراهيم الشايعي، خولة عبدالله السبيعي، فرحان علي الرشيدي، فاطمه جمعة الفهد، عبدالعزيز محمد الشطي وخالد مشعان المطيري.

وتتضمن الحملة التي أطلقها «بيتك» بحلتها الجديدة لعام 2022، عدة سحوبات وجوائز تمنح العملاء فرصة الفوز «أسبوعيا، وشهريا، وربع سنوي»، ليصل مجموع الفائزين خلال العام الى 536 عميلا.



وأجري السحب في المقر الرئيسي لـ «بيتك» تحت اشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.



وتأتي الحملة انطلاقا من سعي «بيتك» المتواصل لتقديم منتجات متميزة تلبي طموحات العملاء وتعزز مكانته الرائدة محليا وعالميا، وتعكس تميزه في طرح المنتجات والخدمات المصرفية وفقا لأعلى معايير الجودة.