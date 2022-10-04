أسامة أبوالسعود



شارك وكيل وزارة الأوقاف م.فريد عمادي في اجتماع مساعدي الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السابع عبر تقنية الاتصال المرئي. وناقش مساعدو الوزراء عددا من الموضوعات المقدمة من الكويت، وفي مقدمتها ورقة آلية العمل الاسترشادية في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارات وهيئات الأوقاف والشؤون الإسلامية والدينية في دول المجلس.



وتم الاتفاق على رفع توصية إلى الوزراء حول الورقة المقدمة من الكويت بشأن الرؤية المستقبلية الاسترشادية لوزارات الأوقاف، وما تضمنته هذه الرؤية المستقبلية من ستة مرتكزات أساسية تندرج تحتها مواضيع ذات أهمية كتعزيز المواطنة الصالحة ونشر الوسطية والاعتدال الفكري والمنهجي لمواجهة الفكر المتطرف وتأهيل أئمة وخطباء المساجد وتعزيز الدور المنوط بهم، بالإضافة إلى تعزيز دور الشباب وإدارة مواهبهم وتعزيز دور المرأة القيمي في المجتمع مع تنمية وتطوير الأداء بمؤسسات العمل الوقفي.



كما تم الاتفاق على رفع توصية بالموافقة على أوراق العمل المقدمة من الكويت أيضا حول استضافة الشخصيات الغربية العالمية في مجالات عدة وتعريفهم بسماحة ووسطية الدين الإسلامي وكذلك ورقة حول أهمية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الدعوة الإسلامية وورقة عن أبرز ما يثار حول الإسلام في العصر الحديث وكيفية الرد عليها.