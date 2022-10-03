قالت ثلاثة مصادر في أوبك+ لرويترز اليوم الاثنين، إن التكتل ألغى اجتماعا كان مقررا للجنة الفنية المشتركة في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول قبل اجتماع مهم لوزراء دول المجموعة لتحديد سياسة الإنتاج.

وتقدم اللجنة الفنية المشتركة المشورة للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+ والاجتماعات العامة الوزارية لأوبك+ بشأن العوامل الأساسية بالسوق.

وقال أحد المصادر إن قرار إلغاء اجتماع اللجنة الفنية جاء من لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.

كانت مصادر في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قالت إن مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط تبحث إجراء تخفيضات في الإنتاج تزيد على مليون برميل يوميا، وإن التخفيضات الطوعية من قبل الدول الأعضاء يمكن أن تكون إضافة إلى ذلك مما يجعله الخفض الأكبر منذ عام 2020.

وسيُعقد الاجتماع الذي سيبحث التخفيضات في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول على خلفية انخفاض أسعار النفط وتقلب حاد في الأسواق على مدى شهور مما دفع السعودية، المنتج الرئيسي في أوبك، إلى القول إن المجموعة يمكن أن تخفض الإنتاج

ورفضت أوبك+، التي تضم أوبك وحلفاء لها مثل روسيا، زيادة الإنتاج لخفض أسعار النفط.

ومع ذلك انخفضت الأسعار إلى أقل من 90 دولارا للبرميل بعد أن كانت قد وصلت إلى 120 دولارا في الشهور الماضية وذلك بسبب مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وزيادة في قيمة الدولار بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الفائدة.

وقال مصدر "إنه (الاجتماع) ربما يكون مهما مثل اجتماع 2020" مشيرا إلى الاجتماع الذي اتفقت فيه أوبك+ على تخفيضات قياسية في الإمدادات بلغت نحو عشرة ملايين برميل يوميا أو 10% من الإمدادات العالمية وذلك في الوقت الذي ضربت فيه جائحة كوفيد-19 الطلب على الخام.