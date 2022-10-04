بشرى شعبان



عقدت وزارة الشؤون ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية اجتماعا مع ممثلي الجهات العاملة في مجال العمل الخيري بالبلاد لمناقشة القرار الوزاري الخاص بإصدار لائحة المساعدات الموحدة ونظام ميكنة المساعدات المركزي الخاص بالجمعيات الخيرية والمبرات. وقالت مصادر مطلعة إن الهدف من الاجتماع هو تطوير أداء العاملين في مجال العمل الخيري، حيث سيجري تدريب القائمين على نظام المساعدات المركزي الخاص بالجمعيات الخيرية وكذلك القائمون على نظام الربط الآلي بين الوزارة والجمعيات والمبرات تمهيدا للبدء في تطبيق النظامين.