شارك بنك وربة في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع نادي العلاقات العامة في الجامعة عبر جناح خاص امتد خلال الفترة من 24 إلى 28 سبتمبر الماضي، حيث أقام البنك عدة فعاليات بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وذلك بإقامة عدة تحديات في لعبة البلاي ستيشن 5 بالإضافة إلى تقديم العديد من الهدايا الإلكترونية بالإضافة إلى قسائم المشتريات من عدة متاجر في الكويت.



وفي هذا الصدد، قال أيمن سالم المطيري مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي في بنك وربة: «نسعى مع بداية العام الدراسي الجديد إلى تحفيز الطلبة لاسيما الطلبة الجدد في الجامعات وذلك بتقديم العديد من الفعاليات التي تسهل عليهم بدء عامهم الدراسي في الجامعات»، وأضاف المطيري: «ستكون لنا العديد من المشاركات في العديد من الفعاليات في الجامعات على مدار العام الدراسي».



واختتم المطيري: «أطلق بنك وربة حسابه الخاص للشباب BLOOM والذي يقدم العديد من الامتيازات لهذه الفئة»، وأضاف: «بإمكان جميع الطلبة الاستفسار عن أعمال بنك وربة والمزايا التي يقدمها للطلبة عبر أجنحة البنك المشاركة في الجامعات طوال العام الدراسي الحالي».



جدير بالذكر أن بنك وربة ميز شريحة عملاء «Bloom» بتجربة مصرفية رقمية فريدة من نوعها ترتقي إلى طموحاتهم وتوجهاتهم التي تعتبر ركيزة التطور من خلال تطبيق مصرفي خاص والأول من نوعه ليس في الكويت فحسب، بل في المنطقة بأسرها، مستوحى من تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، الأكثر استخداما من حيث تصميم والواجهة وطرق التصفح واختيار الألوان خصيصا للشباب.



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