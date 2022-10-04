بيروت ـ ناجي شربل



احتفظ البرج بصدارة الدوري العام اللبناني الـ63 لكرة القدم وبالعلامة الكاملة، بفوزه على الصفاء 2-1 في المباراة التي أجريت بينهما في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية أمام جمهور غفير، في ختام المرحلة الرابعة، اذ سجل للبرج محمد صادق وستيفان سارفو ليرفع فريقهما رصيده إلى 12 نقطة، فيما سجل للصفاء الذي عانى خسارته الأولى حبيب شويخ من ركلة جزاء.



وفي مجمع المرداشية بزغرتا، فاز العهد حامل اللقب على مضيفه السلام زغرتا 2-1، وسجل للعهد محمد حيدر من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت الإضافي المحتسب في الشوط الأول ومحمد ناصر، وللسلام عبدالله عدرة.

وهو الفوز الثاني للعهد والأول بعد سقوطه أمام شباب الساحل الأسبوع الماضي فيما هو التعثر الثالث للفريق الشمالي.



وعلى ملعب صور البلدي، حقق التضامن صور صاحب الأرض فوزا أول في المسابقة وكبيرا على ضيفه الاخاء الاهلي عاليه 5-2، على رغم تقدم الضيوف مرتين في الشوط الأول.



سجل للتضامن كريستيان وعدنان ملحم وبيافري نسيمون وجواد كوثراني وحسن قعفراني، وللاخاء محمد حمود ووسيم عبد الهادي.