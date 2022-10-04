استقطب برنامج «منشد الشارقة»، 1432 مشاركا من الموهوبين الذين تقدموا لاختبارات الأداء الأولية للدورة الـ14 من البرنامج الذي تنظمه قناة الشارقة، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ومثل المشاركون مختلف الجنسيات والفئات العمرية واتجاهات ومدارس الإنشاد الذي تتنوع أساليبه وتكشف عن الغنى الذي يتميز به هذا اللون العريق من الفن الهادف.



وجرت اختبارات الأداء في 7 دول عربية هي المملكة العربية السعودية والجزائر وسلطنة عمان والمغرب والأردن وجمهورية مصر العربية وانتهاء بالإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى استقبال طلبات المشاركة عبر الإنترنت التي مثلت فرصة للموهوبين في الإنشاد للمشاركة في اختبارات الأداء من أي مكان في العالم.



واستقبلت لجنة الاختبارات الخاصة بالبرنامج هذا العام في السعودية 27 مشاركا وفي سلطنة عمان 34 مشاركا، وفي الإمارات 41 مشاركا وفي مصر 270 مشاركا، وفي الجزائر 197 مشاركا، وفي المغرب 205 مشاركين، وفي الأردن 34 مشاركا، و624 مشاركا عبر الإنترنت من مختلف الجنسيات، بينهم مواهب عربية من عدد من دول المهجر.



وقال سالم علي الغيثي، مدير قناة الشارقة: «استطاع تلفزيون الشارقة على مدى أكثر من 15 عاما أن يحفز أجيالا من المنشدين الشباب على المشاركة في البرنامج وتقديم أفضل ما لديهم في هذا الفن لإمتاع الجمهور، لنقل صورة مدهشة عن تراث الإنشاد الذي تصدح به الأصوات بإشراف لجنة تحكيم متجددة تحرص على أن ينقل «منشد الشارقة» للجمهور في كل مكان من العالم الكلمة الهادفة والمعنى الجميل وأن يبرز خصوصية الإنشاد في مختلف بلدان والثقافات».



وأضاف: «الوصول إلى 1432 من الموهوبين الذين تقدموا لاختبارات الأداء في الدورة الـ 14 من «منشد الشارقة» يؤكد أهمية التركيز على دعم الفن الهادف الذي له جمهوره وتراثه المتنوع وقدرته على إبراز جمال الأصوات وخبرتها في أداء ألوان من المقامات التي لا يجيدها إلا من لديهم خبرة عميقة في فن الإنشاد».



يشار إلى أن برنامج «منشد الشارقة» استقبل خلال اختبارات الاداء دورته الـ 13 العام الماضي 1240 مشاركا، بينما ارتفع عدد المشاركين في الاختبارات هذا العام إلى 1432 موهوبا، شاركوا بحماس في تجربة أصواتهم أمام لجان التحكيم على أمل التأهل للمشاركة في الدورة الـ 14 من البرنامج الذي يفتح أمام المنشدين الشباب أبواب الشهرة والوصول إلى مساحة أوسع من الجمهور.