قتل فلسطينيان وأصيب آخر أمس برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، حسبما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، ما يرفع حصيلة القتلى التي تجاوزت المائة منذ مطلع العام الحالي.



وتبلغت الوزارة بـ«استشهاد فلسطينيين اثنين عقب إطلاق الاحتلال النار عليهما» قرب مخيم الجلزون، على ما جاء في بيان للوزارة.



وعرّفت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) عنهما بأنهما «باسل قاسم بصبوص (19 عاما)، وخالد فادي عنبر (21 عاما)» مشيرة إلى إصابة شاب ثالث يدعى رأفت سلامة عوض حبش (19 عاما) من بلدة بيرزيت القريبة.



من ناحيته، زعم الجيش الإسرائيلي عن «تحييد» اثنين من «المشتبه بهما» بعد «محاولتهما تنفيذ عملية دهس ضد جنود إسرائيليين».



وجاء ذلك بعد إصابة العديد من الإسرائيليين بينهم جندي، بجروح في عدد من الحوادث الأمنية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة ما أدى إلى تصاعد التوتر.



وأعلن الجيش الإسرائيلي أيضا اعتقال 16 شخصا خلال عمليات دهم ليلا في أنحاء الضفة الغربية.



وعم الإضراب الشامل أسواق مدينة رام الله مقر القيادة الفلسطينية حدادا على مقتل الشابين، كما خرجت مسيرة في مخيم الجلزون سار فيها العشرات وأشعلوا الإطارات وأغلقوا الطريق قرب جدار الفصل العنصري الذي بنته إسرائيل.



من جهتها، استنكرت والدة الشاب خالد عنبر «إعدام» القوات الإسرائيلية لابنها الذي تقول إنه كان يعمل في قطاع البناء وكانت تشجعه على الزواج. وقالت بحسب فرانس برس «لم يكن في أيديهم شيء كان بإمكانهم (الجنود) اعتقالهم، لماذا أطلقوا النار عليهم؟».



وأكدت الأم أنهم (ابنها ورفاقه)، «لم يكونوا ذاهبين لعمل أي شيء». وأضافت بحسرة «أخذوا نور عيوني».



من جانبها، دانت الرئاسة الفلسطينية «عمليات القتل اليومي بحق أبناء شعبنا» واعتبرت حادثة امس «جريمة إعدام».



وطالب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة وفق «وفا» «حكومة الاحتلال بالتوقف عن هذه السياسة الخطيرة وغير المسؤولة وعدم اللجوء إلى كل هذه الأساليب الطائشة التي أوصلت الأمور إلى مرحلة ستدمر كل شيء».



من جهة اخرى، احتج آباء فلسطينيون أمام مدرسة في القدس الشرقية، على ما يصفونها بحملة الرقابة الإسرائيلية التي فرضت على المناهج الدراسية.



ووضعت على طاولات كتب مدرسية في مختلف العلوم، تحتوي على فقرات حُذفت من النصوص المعدلة التي فرضتها السلطات الإسرائيلية على الطلاب الذين نشأوا في المناطق التي يسكنها العرب في المدينة. ويتم تدريس تلك المناهج لهم في فصول الدراسة.



وقالت أم يزن العجلوني وهي أم لأطفال في المدارس في أثناء توزيعها للنصوص غير المعدلة في مبنى ملحق بمدرسة الإيمان الابتدائية في حي بيت حنينا «المنهاج الفلسطيني بيدل علينا، على تراثنا، على دينا، على تاريخنا، على العقيدة اللي تربينا عليها، بدناش منهاج تاني ييجي يخرب التربية اللي إحنا ماشيين عليها».



ومن الأمثلة التي شاركها الفلسطينيون على وسائل التواصل الاجتماعي لنصوص حُذفت بعد تعديل السلطات الإسرائيلية للكتب المدرسية ما يلي: بيت شعر يشير إلى نقاط التفتيش الإسرائيلية من قصيدة من كتاب للغة العربية، ورسوم توضيحية لمفتاح، رمز اللاجئين الفلسطينيين من كتاب للرياضيات، وفقرة عن المعاهدات التي قسمت الشرق الأوسط في كتاب للجغرافيا.