أكد النائب د.حسن جوهر أن على رئيس مجلس الوزراء قراءة نتائج الانتخابات بكل ما تحمله من رسائل مباشرة، مشددا على أن الوقوف مع الإرادة الشعبية هو ذراعه اليمنى وحصنه الحصين، فالأجواء السياسية التي تعيشها الكويت الآن تتطلب من الحكومة ومجلس الأمة العمل بشكل مختلف ومغاير عن السابق لتحقيق المزيد من الإنجاز وتعويض ما فات الكويت وشعبها من تطور وتقدم في كل المجالات.

كان ذلك خلال حفل الاستقبال الذي أقامه حسن جوهر مساء أمس الأول في مقره الانتخابي للمهنئين بمناسبة فوزه في الانتخابات.



وخلال الحفل، وجه النائب جوهر الشكر الجزيل للمباركين على حضورهم، مشيدا بالروح التي تجمع أهل الكويت.