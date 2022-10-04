ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام، أن رجال ادارة الإطفاء والانقاذ البحري تمكنوا من العثور على جثة بالقرب من ميناء الشويخ اليوم الثلاثاء يعتقد انها تعود للمواطم المفقود الذي ألقى بنفسه من جسر الشيخ جابر الأحمد يوم أمس الأول . وأوضحت الإدارة أن بلاغا ورد من احد الصيادين الى ادارة العمليات يفيد بالاشتباه في مشاهدة جثة مجهولة تطفو فوق الماء، وعلى اثره توجهت زوارق الإطفاء والانقاذ البحري من مركز الشويخ للموقع وقامت بانتشالها والتوجه بها الى مركز السالمية للإطفاء والانقاذ البحري تمهيدا لتسليمها إلى الجهات المختصة لتحديد هويتها. يشار الى ان المبلغ عن فقدانه مواطن، حيث تم العثور على هويته داخل مركبة متوقفة أعلى جسر الشيخ جابر صباح الأحد الماضي .



يشار الى ان المبلغ عن فقدانه مواطن، حيث تم العثور على هويته داخل مركبة متوقفة أعلى جسر الشيخ جابر صباح الأحد الماضي .