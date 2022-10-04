ألاء خليفة-ثامر السليم-ندى أبو نصر

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة والتي يشارك فيها ما يزيد عن 35 ألف طالب وطالبة ممن يحق لهم التصويت وهم الطلبة الكويتيون و"البدون".

وفي جولة قامت بها "الأنباء" على لجان الاقتراع، لاحظنا إقبالا من قِبَل الطلبة والطالبات على المشاركة في الانتخابات التي يتنافس عليها 3 قوائم طلابية وهم ( القائمة الائتلافية والاتحاد الاسلامي ، القائمة المستقلة، القائمة الاسلامية ) مع توقعات بزيادة نسبة الإقبال في الساعات الأخيرة قبل غلق صناديق الاقتراع.

ومن داخل لجنة الطالبات بكلية الهندسة والبترول، قالت رئيسة اللجنة آمنة الكندري، انه تم فتح باب الاقتراع عند الساعة الـ9 صباحا على ان تنتهي عملية التصويت في تمام الساعة 3 عصرا حيث ان لائحة الانتخابات تنص على استمرار عملية الاقتراع لـ 6 ساعات متواصلة.

وأوضحت ان عدد الطالبات اللواتي شاركن في عملية التصويت بلغ حتى الساعة 10:30 صباحا نحو 350 طالبة، متوقعة زيادة الاقبال في الساعات الأخيرة.

وأشادت بإقبال الطالبات على التصويت وتمتعهن بوعي انتخابي كبير.

ومن داخل لجنة الطلبة بكلية الهندسة والبترول، أفاد رئيس اللجنة، مشعل العبدالغفور، ان الاقبال على التصويت جيد منذ ساعات الصباح الأولى متوقعا زيادة التصويت خلال فترة الظهيرة.

ومن جانبها أكدت رئيسة لجنة الاقتراع في كلية الطب المساعد، نوف الدوسري، ان صناديق الاقتراع فُتِحت عند الساعة التاسعة صباحا، مشيرة إلى أن الإقبال كان جيدا حتى الساعة العاشرة إلا أنه تضاءل مع بدء ساعات الدوام الدراسي، متمنية مشاركة الجميع في العملية الانتخابية وزيادة الإقبال خلال فترة الظهيرة.

رئيس اللجنة في كلية الطب فهد العبد الغفور، أكد أن العملية الانتخابية تسير بشكل منظم وهادئ والإقبال ممتاز ولا يوجد أية عرقلة أو مشاكل، متأملا من جميع الطلاب المشاركة في هذا العرس الديمقراطي.