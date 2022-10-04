القاهرة. ناهد إمام

قال سفيرنا لدى القاهرة غانم الغانم، إن انتصارات مصر فى حرب السادس من أكتوبر تعكس قوة وصلابة الجيش المصري.

وأشار في تصريحات خاصة لـ "الأنباء"، في إطار الاحتفالات بالذكرى 49 لنصر أكتوبر ، إلى أن دور البلاد في حرب أكتوبر ، يمثل السياسة الخارجية للدولة، حيث دائما الكويت تعمل على دعم شقيقاتها في الدول العربية ومنها مصر .

وبسؤاله حول تقييم زيارة وفد غرفة صناعة وتجارة الكويت إلى القاهرة ، قال السفير الغانم ، إن الزيارة ناجحة جدا على جميع المستويات، وهنار ثمار ملموسة مثل توقيع الاتفاقيات .