بشرى شعبان

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة، عن إتاحة تحديث بيانات الخريجين وذوي الخبرة عبر خدمات الهيئة الإلكترونية، كما اطلقت حملة تعريفية عن هذه الخدمة تحت عنوان " لنكن يدا بيد..حدّث بياناتك اون لاين"، مع تحديد الخطوات الواجب اتباعها في تحديث البيانات.

وعلى صعيد آخر، أعلنت الهيئة عن استقبال الخريجين وأصحاب الخبرة للرد على الاستفسارات الخاصة في الإرشاد الوظيفي يوميًا في مبنى الهيئة الرئيسي في الرقعي من الساعة 9 صباحاً الى الساعة 12 طيلة ايام العمل الرسمي .

والخدمات الارشادية المتاحة هي: كيفية إعداد السيرة الذاتية الصحيحة وأهم النصائح لاجتياز المقابلة الوظيفية ومواعيد جلسات الإرشاد، ومعرفة تحديد القطاعات التي يرغب بها الباحث، والتعرف على أفضل الفرص الوظيفية ، وتقييم بروفايل .