في إطار دعمها المستمر للنازحين في قرى وبلدات الشمال السوري، وضمن جهودها التعليمية لتمكين الطلاب من الالتحاق بمدارسهم وتأمين تعليمهم، شهدت مدارس الرحمة العالمية في الداخل السوري بدء العام الدراسي الجديد 2022 - 2023

وقال رئيس مكتب تركيا وبلاد الشام في جمعية الرحمة العالمية وليد أحمد السويلم في تصريح صحافي إن 12 مدرسة في مناطق النازحين واللاجئين السوريين شهدت عودة منظمة للعام الدراسي الجديد.

وأضاف السويلم أن نحو 8 آلاف طالب وطالبة عادوا لمقاعدهم الدراسية، أسوة بزملائهم في مختلف المناطق التي تشهد عودة الدراسة، موضحاً أن 207 فصول مدرسية استقبلت طلاب الرحمة بإشراف ومتابعة من 287 معلم ومعلمة.

وأشار السويلم إلى أن المدارس التابعة للرحمة العالمية والتي استأنفت نشاطها الدراسي هي مدارس سنا الخير، وقرية البسام، والرحمة، ومجمع الرحمة السكني، وبسمة أمل، والوفاء، والرحمة النموذجية، وطوبى، والرحمة بالقلمون.

مؤكداً أن الجمعية تعتبر التعليم أهم محاور بناء الإنسان وتنميته، لذا فإنها تحرص من خلال مشروعاتها وبرامجها على تقديم الدعم التعليمي اللازم، وتحديداً في مجتمعات النازحين واللاجئين التي تواجه أزمات التسرب الدراسي والانقطاع عن التعليم لقلة الموارد وغياب الدعم.

واختتم السويلم تصريحه بدعوة المحسنين الكرام من أهلنا في الكويت إلى مواصلة التبرع للطلاب النازحين واللاجئين السوريين، لنتمكن من تحقيق أحلامهم بالوصول إلى واقع تعليمي ودراسي متميز، داعياً المولى تبارك وتعالى أن يتقبل من كل من يعين طالب علم على استكمال تعليمه ودراسته لينفع نفسه وأسرته ومجتمعه.