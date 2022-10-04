بناء على القرار الوزاري وتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح ، ترأس رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد صباح يوم أمس الاثنين الاجتماع الأول للجنة تنظيم وتأمين الشواطئ البحرية في مبنى رئاسة قوة الإطفاء العام بحضور السادة الوكلاء المساعدين في الجهات المعنية بالدولة.



وفي بداية الاجتماع رحب الفريق المكراد بالحضور ونقل لهم تحيات وتقدير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح وتمنياته لهذه اللجنة بالتوفيق في عملها تنفيذا لرغبة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد نواف الأحمد الصباح لجعل الشواطئ آمنة بعد وضع اشتراطات الأمن والسلامة للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين من حوادث الغرق وفقا لمتطلبات قوة الإطفاء العام والجهات المعنية بالدولة.



وتم خلال الاجتماع عرض احصائية قوة الإطفاء العام لحوادث الغرق ومواقع الشواطئ الخطرة والشواطئ ذات الكثافة بعدد المرتادين وذلك للتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الحلول للتقليل من هذه الحوادث المأساوية حفاظا على الأمن المجتمعي وهناك عدد من التوصيات خرج منها الاجتماع لمناقشتها في الاجتماع القادم.



واكد الفريق المكراد ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لحماية الأرواح مع أهمية تعاون المواطنين والمقيمين وتقيدهم باشتراطات الأمن والسلامة.