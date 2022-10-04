وضع سياسات وبرامج وخطط تنموية عالية الكفاءة.. تحافظ على الثروة الوطنية للأجيال القادمة

إرساء مجموعة من القيم الأساسية بالوزارة لتعزيز النزاهة والشفافية والإبداع والابتكار والاستدامة

كشفت وزارة النفط عن خططها لوضع استراتيجية جديدة للوزارة للأعوام الخمسة المقبلة، متضمنة منظومة متكاملة للعمل داخل القطاعات والبرامج بالوزارة لتعظيم القيمة المضافة للنفط والغاز في الكويت وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الثروة الوطنية للأجيال القادمة.



وفي هذا السياق، قال وكيل وزارة النفط الشيخ د.نمر الصباح إن فريق عمل الوزارة بدأ في وضع الاستراتيجية الجديدة لوزارة النفط والتي تأتي منسجمة مع الأهداف الوطنية والتوجهات التي تضمنتها رؤية كويت جديدة 2035، وتهدف الى الإسراع في التحول الرقمي واستشراف الفرص والتحديات في كل القطاعات داخل الوزارة، ووضع الخطط الاستباقية بعيدة المدى لها على جميع المستويات لتحقيق إنجازات نوعية.



وذكر الصباح أن استراتيجية وزارة النفط المحدثة ستركز على إرساء مجموعة من القيم الأساسية في العمل تتمثل في تعزيز النزاهة والشفافية والإبداع والابتكار والتعاون والشراكة والاستدامة، والمساهمة في تعزيز مكانة الكويت على خارطة الطاقة العالمية من خلال إعداد وإدارة السياسات والأنظمة الفعالة لقطاع النفط والغاز تستجيب للتحديات الحالية والمستقبلية.



وبين ان رسالة وزارة النفط تتمثل في المحافظة على الثروة البترولية واستغلالها وتطويرها وفق أفضل السبل وبما يكفل تنمية موارد الدولة وزيادة دخلها القومي وتأمين سلامة العاملين والبيئة والمنشآت.



جدير بالذكر أن وزارة النفط قامت بتشكيل لجنة التخطيط والتي يقع على عاتقها تحديث استراتيجية وزارة النفط، حيث تم تشكيل اللجنة من رئاسة وكيل وزارة النفط الشيخ د.نمر الصباح، وعضوية كل من وكيل وزارة النفط المساعد للشئون الإدارية والمالية ونظم المعلومات فاضل سيد علي، ووكيل وزارة النفط المساعد للشؤون الفنية م. خالد الديين، والوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بالوكالة عيد المطيري، ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح، ومدير إدارة مكتب الوزير عبدالله الظفيري، ومدير إدارة الشؤون الإدارية منال الوهيب، ومدير إدارة الشؤون المالية نادية العطار، ومدير إدارة الاستكشاف والتطوير م. أحمد العيسى، ومدير إدارة مركز نظم المعلومات عائشة الرباح.