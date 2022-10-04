بيروت - منصور شعبان



توسعت موجة اقتحام المصارف في لبنان من قبل المودعين، حيث شملت 5 مصارف في مناطق مختلفة.



البداية كانت مع إقدام موظفي كهرباء قاديشا (شمال لبنان) على اقتحام مصرف «فيرست ناشيونال بنك» «fnb»، في طرابلس، احتجاجا على قرار المصرف خصم 3% من رواتب ومستحقات الموظفين وفقا لروايتهم.



وتمسك الموظفون خلال مفاوضتهم إدارة البنك بحقهم، معلنين أن المصرف «لم يسلمهم رواتبهم ويريد أن يخصم 3% منها ومن المستحقات الأخرى، أي ما يعادل 500 ألف ليرة لبنانية».



وفي شتورا بالبقاع اخترق العسكري المتقاعد علي ديب الساحلي مصرف «بي ال سي» مطالبا بسحب وديعته البالغة 24502 دولار، بحسب ما ذكرت جمعية المودعين على حسابها الرسمي عبر «تويتر».



وبحسب معلومات هذه الجمعية، فإن «الساحلي وهو عسكري متقاعد في قوى الأمن الداخلي، كان طلب تحويل جزء من وديعته إلى أوكرانيا، حيث كان يدرس ابنه الذي طرد من الجامعة بسبب عدم تسديده القسط الجامعي، إلا أن المصرف رفض طلبه».



وعمد «الساحلي إلى احتجاز رهائن داخل المصرف بواسطة سلاح حربي وطالب بكامل وديعته، في وقت واكب نشطاء من الجمعية عملية الاقتحام من خارج المصرف. لكن أحد الموظفين باغته وانتزع سلاحه، وسلمه إلى قوى الأمن الداخلي».



وكان المصرف عرض على الساحلي تحويل مبلغ 4300 دولار لابنه المتواجد في أوكرانيا لكنه رفض وأصر على أخذ وديعته كاملة.



وفي محلة الرملة البيضاء في بيروت اقتحم أحد المودعين ويدعى جواد سليم بنك «لبنان والخليج»، وللمرة الثانية وخرج بعد اتفاقه مع المصرف على استرداده 15 ألف دولار نقدا من وديعته و35 ألفا كشيك، وفق ما أعلن شقيقه. وقد اعتقلته قوى الأمن.



من جهته، قال رئيس جمعية المودعين علاء خورشيد، ان «المصارف تحولت الى معسكرات»، مشيرا الى أن «هذا بالتأكيد لن يحميها، فالحل الأمني غير فعال لأن المودع صاحب حق».



وفي الحازمية اعتصم جورج شيام داخل مصرف انتركونتننتال مطالبا بالحصول على وديعته، أما في صور فقد اقتحم علي حسن حدرج مصرف بيلوس مطالبا بوديعته البالغة 44 ألف دولار، فتمكن من الحصول على 352 مليون ليرة منها.



في هذه الأثناء نقل موقع «ليبانون ديابت» عن رئيس اتحاد نقابة موظفي المصارف جورج الحاج، أن «الاتحاد يواكب ما يجري ولم يجد فيما يحصل أمرا يستدعي اتخاذ موقف كالإضراب مثلا خصوصا أن كثيرا من الناس كانوا ينتظرون دورهم على أبواب المصارف».