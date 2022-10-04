استمرارا لمسيرة عطائها في مجال رعاية وتأهيل الأيتام، وتزامنا مع بدء العام الدراسي قامت نماء الخيرية الحقيبة المدرسة على أكثر من 3000 طالب من الأيتام وأبناء الأسر الفقيرة



هذا وقد قال رئيس قطاع الموارد المالية والتنمية في نماء الخيرية وليد البسام: إن الاحتياجات التعليمية التي تم توزيعها على الطلاب المستفيدين تشتمل على الحقيبة والأدوات المدرسية المتنوعة من دفاتر وأقلام متنوعة، مضيفا بأنه ما تم توزيعه من الاحتياجات التعليمية للأيتام تركز في المدن الرئيسية ومنها مأرب وتعز وإب.



وبين البسام أن مناسبة العودة إلى المدارس تمثل فرصة نادرة لإدخال السرور إلى قلوب الأطفال الأيتام؛ منوها إلى ما يمثله ذلك من تقرب إلى الله معرباً عن أمله في أن يتذكر كل الآباء والأمهات وهم ينزلون الأسواق ليجلبوا لأبنائهم حقائبهم المدرسية أن لهم إخوة غيب الموت آباءهم أو أمهاتهم ولم يبق لهم إلا إخوتهم من المحسنين ومحبي الخير؛ فلا يخيبوا أملهم.



وحث البسام المحسنين للتبرع في هذه حملة التعليم التي تطلقها نماء الخيرية عبر موقعها الالكتروني والتي تندرج في إطار رعاية الأيتام؛ باعتبارها أحد أبواب الخير الموصلة إلى الجنة.



وقد اعربت أمهات الأيتام والأسر المتعففة عن سعادتهن بحصول الأيتام على احتياجاتهم المدرسية، وقدمن شكرهن لنماء الخيرية والمتبرعين في دولة الكويت على هذه اللفتة الجميلة حيث أنهم يشعرون بأن أهل الكويت هم أهلهم الأقرب لأطفالهن.