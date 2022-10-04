كشف عبدالله الملا، مدير متحف قطر الأولمبي والرياضي "3-2-1" عن شروط دخول الزوار للمتحف خلال منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022 .

وأكد الملا أن المتحف سيفتح أبوابه للزوار خلال الأيام التي لا تقام فيها مباريات في استاد خليفة الذي يستضيف 8 مباريات في البطولة، ويشترط الحصول على بطاقة "هيا" وتذكرة الدخول الخاصة التي ستكون متاحة من خلال الموقع الرسمي للمتحف.

وقال الملا في تصريحات صحفية على هامش افتتاح معرض عالم كرة القدم بمقر المتحف: "قمنا بالعديد من الإجراءات الخاصة في طريق التحضير لاستقبال زوار المتحف من مشجعي المنتخبات المشاركة في المونديال أو ضيوف قطر" .

وأكد الملا بشأن معرض عالم كرة القدم أن "الجميع يعرفون أن كرة القدم هي أكثر الألعاب شعبية على مستوى العالم، وهذا المعرض سيمكن زواره من إدراك الدور المحوري الذي تضطلع به الرياضة، لا سيما كرة القدم، في تقريب الناس من بعضهم البعض على الرغم من تنوع ثقافاتهم".

وبالإضافة إلى ذلك يوضح معرض "عالم كرة القدم" كيف تحظى الرياضة بشعبية خاصة في قطر، علاوة على مدى التأثير الذي تحمله استضافة قطر لكأس العالم، محليا وإقليميا.

واختتم مدير متحف قطر الأولمبي والرياضي تصريحاته بالإشارة إلى أن المعرض يقدم لمحة تعريفية عن مشوار دولة قطر في استضافة بطولة كأس العالم للمرة الأولى في المنطقة العربية والشرق الأوسط بجانب تعريفه بالإنجازات الهائلة التي شيدت في طريق الاستضافة، خاصة الملاعب التي تم تجهيزها لاستضافة البطولة