بعد مرحلة تجريبية، بات زر "تعديل" التغريدات متاحا لبعض مستخدمي النسخة المدفوعة من تويتر في عدد قليل من البلدان، على ما أعلنت المنصة الثلاثاء.

وأشارت المجموعة التي تتخذ مقرا لها في سان فرانسيسكو إلى أن مستخدمي "تويتر بلو"، وهي خدمة مدفوعة يمكن الاشتراك بها في مقابل خمسة دولارات شهريا، في كل من أستراليا وكندا ونيوزيلندا بات في إمكانهم تصحيح تغريداتهم بواقع خمس مرات كحد أقصى لكل تغريدة، في الدقائق الثلاثين التي تلي نشرها.

وأوضحت تويتر أن المرحلة التجريبية التي أطلقتها مطلع الشهر الفائت "حصلت بنجاح"، لافتة إلى أنها ستوسع نطاق هذه الخاصية إلى الولايات المتحدة "قريباً".

وكانت الشبكة أشارت في مطلع أيلول/سبتمبر عبر موقعها الإلكتروني إلى أن هذه الخاصية الجديدة "يجب النظر إليها على أنها فترة قصيرة لتصحيح الأخطاء الإملائية وإضافة إشارات (لمستخدمين آخرين) وأمور أخرى".

وستظهر لدى المستخدمين علامة صغيرة على شكل قلم للدلالة على أن التغريدة تعرضت للتعديل، وسيتاح لهم معاينة النسخ السابقة منها.

وأوضحت تويتر أن مستخدمي "تويتر بلو" المتاحة حصراً في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، "يفيدون من خصائص قبل سواهم ويساعدونا على تجربتها".

وترمي هذه الخاصية الجديدة إلى جعل استخدام تويتر "أكثر يسراً وأقل توتراً"، وفق الشبكة الأميركية.