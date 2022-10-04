انطلق في العاصمة القطرية الدوحة البرنامج الرسمي لتدريب متطوعي كأس العالم 2022 في قطر والذي يستهدف مشاركة 20 ألف متطوع. ويشكل البرنامج محطة رئيسية أخرى في رحلة المتطوعين، عقب الفعالية التعريفية التي استضافها استاد لوسيل أوائل الشهر الماضي.

ويقام البرنامج التدريبي في مركز الدوحة للمعارض طوال شهر تشرين الأول/أكتوبر، ويشهد أكثر من 300 جلسة تدريب، تمتد لما يزيد على 1300 ساعة، من خلال منظومة تدريب تفاعلية، تجمع بين أنشطة التدريب المباشر والإلكتروني، إضافة إلى ورش عمل، والتدريب على أداء المهام، وكذلك التدريب في استادات المونديال.

ومن المُقرر انتقال المتطوعين بداية من تشرين الثاني/نوفمبر المُقبل ضمن فرق عمل إلى استادات البطولة أو مواقع عملهم خلال المونديال، لتلقي التدريب العملي في مواقع البطولة، والذي يستمر حتى الفترة التي تسبق مُباراة افتتاح كأس العالم في 20 تشرين الثاني/نوفمبر.