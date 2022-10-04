ستكون قفازات البطل الشرير دارث فيدر من فيلم (حرب النجوم) وزي لسوبرمان من بين العناصر الشهيرة التي ظهرت في أفلام ومسلسلات تلفزيونية ومقطوعات موسيقية التي سيتم طرحها في المزاد السنوي لشركة التذكارات البريطانية (بروبستور) والذي سيقام الشهر المقبل وسيتم بثه على الهواء مباشرة.

ويضم المزاد، الذي سيقام هذا العام بالحضور الشخصي بعد فترة توقف بسبب جائحة كورونا، قائمة موسعة من المعروضات تضم أكثر من 1500 قطعة تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 11 مليون جنيه إسترليني (12.3 مليون دولار).

وقال ستيفن لين الرئيس التنفيذي لشركة بروبستور لرويترز "مزاد هذا العام سيكون أكبر من أي وقت مضى. أضفنا حوالي 500 قطعة بالإضافة إلى تخصيص يوم آخر".

وتشمل أبرز المعروضات في المزاد زي سوبرمان الكامل الذي ارتداه الممثل كريستوفر ريف في أفلام سوبرمان بين عامي 1978-1987، وقفازات فيدر السوداء التي ظهرت في أول فيلم من سلسلة أفلام (حرب النجوم) عام 1977، ونسخة الكتاب المقدس التي أخفت مطرقة الصخور في فيلم (شاوشانك ريدمبشن) أو "خلاص شاوشانك" في عام 1994.

ويعرض المزاد أيضا نسخة مطبوعة من الإصدار الأول من رواية "هاري بوتر وحجر الفيلسوف" الصادرة عام 2001 وخوذة الطيار ليتل نيلي التي ارتداها الممثل شون كونري عام 1967 في فيلم (يو أونلي ليف توايس) أو "أنت تعيش مرتين فقط" ضمن سلسلة أفلام جيمس بوند.

كما ستعرض تذكارات الموسيقى كفئة جديدة في المزاد هذا العام، مع تخصيص يوم لها.