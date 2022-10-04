أعلن بنك أستراليا المركزي زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس.

وقال بنك الاحتياط الأسترالي (المركزي) برئاسة فيليب لوي محافظ البنك إنه قرر زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 60ر2% مقابل 35ر2% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ منتصف .2013

في الوقت نفسه جاءت زيادة الفائدة أقل من التوقعات التي كانت 50 نقطة أساس.

كما قرر مجلس السياسة النقدية في البنك زيادة سعر الفائدة على تسوية تعاملات العملات الأجنبية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 50ر2%.

ويتوقع المجلس زيادة الفائدة مجددا خلال الفترة المقبلة. ولكن حجم الزيادة وتوقيتها، سيظل يعتمد على البيانات الاقتصادية المنتظرة، وتوقعات المجلس لمعدلات التضخم والبطالة.