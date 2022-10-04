انتخب برنامج العلوم الاجتماعية والإنسانية بمكتب اليونسكو الإقليمي في الدول العربية، العاصمة الأردنية عمان، منسقًا لقيادة تحالف المدن العربية ضد العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب والتعصب.

وقدم مكتب اليونسكو الإقليمي في الدول العربية، التهاني لأمانة عمان ممثلة بأمينها الدكتور يوسف الشواربة على انتخاب مدينة عمان خلال اجتماع افتراضي عُقِد في 22 أغسطس الماضي لأعضاء تحالف المدن العربية ضد العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب والتعصب.

وأشار مكتب اليونسكو إلى تفعيل انتخاب مدينتين لقيادة التحالف كباقي تحالفات مدن اليونسكو العالمية؛ ما أسفر عن انتخاب مدينة عمان، كقائد ومنسق للتحالف لمدة عامين 2022-2024.