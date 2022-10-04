أعلن اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، عن إطلاق أول مشروع لرعاية الموهوبين في لعبة الكاراتيه في دولة الإمارات، بالتعاون مع أكاديمية "مينتور" الرياضية في دبي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الثلاثاء أن الاتفاقية، التي وضعت أسسها اللجنة الفنية بالاتحاد، تهدف لتطوير وتوسيع قاعدة ممارسة الكاراتيه في الدولة، ومساعدة الأندية في اكتشاف الموهوبين، وينتظر أن تعزز الأكاديمية من تواجدها في المدارس الحكومية والخاصة، وداخل الأندية الرياضية، مع فتح الباب لاستقبال المواهب بمراكزها في دبي.

وقال اللواء ناصر الرزوقي إن هذه الخطوة مهمة في ظل رغبة الاتحاد في نشر اللعبة بطريقة علمية ومدروسة مع أكاديمية لها خبرتها في هذا المجال.

وأضاف :"استطاع الكاراتيه الإماراتي أن يتواجد في السنوات الأخيرة بشكل إداري وفني رائع من خلال وجود عدد كبير من الإماراتيين في مناصب دولية مختلفة وكذلك تحقيق العديد من الميداليات على المستوى العربي والخليجي والدولي".

وتابع :"تذخر الإمارات بوجود بيئة صحية مناسبة للرياضة، ولكن قيام عدد من الأندية بتقليص نشاط الكاراتيه جعلنا نفكر في هذا الاتجاه الجديد بوجود أكاديمية تستكشف المواهب من ربوع الدولة آملين أن نصل إلى عدد مناسب من المواهب الصغيرة التي تخدم المستقبل".

ومن جانبها، قالت الدكتورة مايا الهواري مديرة الأكاديمية :"العمل في هذا الاتجاه سيكون بطريقة علمية ومدروسة خاصة وأننا لاحظنا أنه بعد سن الـ 12 ، يهجر الشباب الألعاب الفردية ويتجهون للجماعية، ومن هنا سنبني فكرة الاستمرارية في الألعاب الفردية ومنها بالطبع رياضة الكاراتيه، وسيكون العمل وثيقا مع اتحاد اللعبة".