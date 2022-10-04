تعهدت أستراليا بتخصيص ما لا يقل عن 30% من مساحة أراضيها لغرض الحفاظ على نباتاتها وحيواناتها الفريدة، وحمايتها من الانقراض.

وأطلقت وزيرة البيئة تانيا بليبيرسك، خطة مدتها 10 أعوام، تتضمن أهدافا لعكس اتجاه التدهور الذي تعرض له 110 أنواع من بين تلك الأكثر أهمية، ومنع حدوث أي انقراض جديد للنباتات والحيوانات.

وقالت بليبيرسك إن "التركيز على هذه الأنواع والأماكن سيؤدي أيضا إلى تدفق الفوائد على نباتات وحيوانات أخرى مهددة في نفس الموائل"، مضيفة: "بعد عقد من الإهمال، لم تكن هناك حاجة إلى العمل أكثر من ذلك بالمقارنة مع أي وقت مضى. سنستمر في الكفاح من أجل حماية نباتاتنا وحيواناتنا المحلية."

جدير بالذكر أن أستراليا هي موطن لحيوانات فريدة مثل الكوالا والبلاتيبوس (أوخلد الماء) والبيلبي، على الرغم من تضاؤل أعدادها بشكل كبير خلال الأعوام الأخيرة.

وكانت دراسة أجريت في عام 2021، كشفت أن أعداد الكوالا انخفضت في أنحاء أستراليا بنسبة 30% خلال فترة ثلاثة أعوام.