أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الثلاثاء أن ارتفاع أسعار الطاقة وضعف العملة المحلية " الين" دفعا بأسعار المستهلكين للارتفاع بنسبة 8ر2% في أيلول/سبتمبر الماضي مقارنة بالعام الماضي، فيما تعد أسرع وتيرة ارتفاع تسجلها اليابان خلال ثلاثة عقود مع استبعاد تأثيرات رفع الضرائب.

ونقلت صحيفة جابان توداي عن وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات القول إن مؤشر أسعار المستهلكين لطوكيو باستثناء الأطعمة الطازجة، ارتفع للشهر الـ13 على التوالي، في دلالة جديدة على تزايد شعور الأفراد بقوة ارتفاع أسعار المعيشة.

ويشار إلى أن أسعار المستهلكين ارتفعت في أيلول/سبتمبر الماضي بأسرع وتيرة منذ نيسان/أبريل 1992، عندما ارتفعت بنسبة 9ر2%.

ويرجع ارتفاع الاسعار إلى ارتفاع تكاليف الطاقة بنسبة 2ر24% مقارنة بالعام الماضي. كما ارتفعت أسعار الأغذية ، باستئناء القابلة للتلف، بنسبة 5ر4%.

وتعتزم الحكومة وضع حزمة اقتصادية شاملة بحلول نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل، تشمل خطوات للحد من تأثير ارتفاع الأسعار على الشركات والأفراد.