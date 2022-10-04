بيروت: اعتبر لقاء «سيدة الجبل» انه «منذ أشهر واللبنانيون يتابعون تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل عبر الإعلام، وتصريحات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي ومنذ أن قال إنه وراء الدولة في هذا الملف، لا ينفك يتصرف كما لو أنه أمامها وفوقها، أما المسؤولون اللبنانيون فليسوا سوى واجهة للتفاوض وناقلي رسائل، فمن يتفاوض عمليا هما نصر الله ويائير لابيد» رئيس الوزراء الاسرائيلي.



ودعا اللقاء، في بيان عقب اجتماعه الافتراضي الدوري، إلى عرض «مسودة الاتفاق بين لبنان وإسرائيل على المجلس النيابي لمناقشتها والموافقة عليها أولا. فاتفاق بهذه الأهمية لا يمكن أن يمر على شكل «تهريبة» بينما المعني الأساسي به هو الشعب اللبناني وليس حزب الله ومن خلفه إيران التي تحتل القرار السياسي الوطني».



ووجّه نداء إلى «نواب الأمة إما مناقشة مسودة الاتفاق داخل المجلس النيابي، وإما الاستقالة الفورية من المجلس لأن استمرار هكذا مجلس مع نواب «مميزين» يطلعون على الاتفاق ونواب «عاديين» لن يمر».



ولفت اللقاء إلى ان مجرد التوقيع على اتفاق الترسيم مع إسرائيل يدخل لبنان في مرحلة جديدة عنوانها كما قال الرئيس نبيه بري:

الاستقرار والسلام مقابل النفط. وهو ما يعني أن لبنان في صدد تنظيم الخلاف مع اسرائيل أو أكثر من ذلك حتى.



وعليه، أكد لقاء سيدة الجبل «أنه لم يعد من مبرر لوجود سلاح حزب الله، إذ كيف يمكن لحزب الله أن يقاوم دولة وقعت السلطة الحليفة له وبتوجيهات منه اتفاقا لترسيم الحدود معها؟».



وقال البيان: «إن اللقاء الذي يعتبر أصلا أن سلاح حزب الله فقد مبرر وجوده منذ انسحاب إسرائيل من الجنوب في العام 2000، يطالب الآن أكثر من أي وقت بوضع سلاح الحزب في عهدة الدولة اللبنانية وفقا للدستور واتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة، لأن لا وظيفة له سوى أنه رافعة الاحتلال الإيراني للبنان».



كذلك، إذا كان اتفاق الترسيم يضمن الأمن العسكري والاقتصادي لإسرائيل، فالأولى توقيع معاهدة لوقف إطلاق النار معها وفقا للبند العاشر من القرار 1701.